UBOLDO – Dopo Saronno e Cislago anche ad Uboldo parte la campagna di vaccinazione antiinfluenzale quest’anno così importante anche sul fronte delle ricadute nella lotta al Covid.

Nelle ultime ore è stato affisso un affiso in cui si spiega che la campagna vaccinale in paese partirà lunedì 23 novembre. Il Comune ha messo a disposizione dei medici di famiglia che ne hanno fatto chiesta con la collabortazione di Ats Insubria la Casa dei Talenti in via per Origgio 1. Le vaccinazioni saranno somministrate, come prevede la normativa agli over 65, che potranno recarsi al centro vaccinale senza prenotazione, muniti però della tessera sanitaria.

Dal 23 novembre verranno eseguite le vaccinazioni ai pazienti dei seguenti medici di base:

Lunedì dalle 14 alle 17 DOTT. COLOMBO

Martedì dalle 14 alle 17 DOTT. GRECO

Mercoledì dalle 14 alle 17 DOTT. TAVECCHIA

Giovedì dalle 14 alle 17 DOTT. LATTUADA

Venerdì dalle 14 alle 17 DOTT.SSA FERRARIO

Sabato dalle 9 alle 12 DOTT. FRASISTI

Si raccomanda il rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina

(foto: un’immagine d’archivio della casa dei Talenti che sarà utilizzata, osservando le norme anticovid, come spazio per le vaccinazioni anti-influenzali)