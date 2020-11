Beccato mentre acquista droga: denunciato limbiatese

LIMBIATE – In auto erano in tre, due residenti a Limbiate ed uno a Solaro, e il luogo del reato è sempre quello: l’area boschiva lungo la via Verdi, al confine tra i due comuni.

Il fatto risale ad una decina di giorni fa, ma la pratica è stata chiusa ora dalla polizia locale di Limbiate, che ha denunciato un uomo, 55 anni italiano residente a Limbiate e già segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

Il 30 ottobre scorso, gli agenti del comando di piazza Cinque Giornate hanno notato una Toyota Yaris parcheggiata all’altezza della Fornace, lungo la via Verdi, all’ingresso dell’area boschiva. Da qui, usciva un soggetto di giovane età, presumibilmente di origini nord africane, che consegnava un pacchetto all’uomo seduto accanto al conducente. Mentre riprendeva la marcia e tentava di sviare la pattuglia, l’auto sospetta è stata fermata e, a questo punto, l’uomo cercava di sbarazzarsi di quanto teneva in mano gettandolo a terra: gli agenti, dopo aver proceduto all’identificazione dei tre (con il limbiatese 55enne c’erano il conducente, italiano classe 1976 residente a Solaro, e, seduto sul sedile posteriore, il 39enne di origini albanesi, anch’esso di Limbiate) recuperavano il pacchettino contenente polvere bianca, che, dagli accertamenti successivi, risultava essere cocaina, del peso di 0,95g lordi. La droga veniva sequestrata e il 55enne limbiatese denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Dei verbali risultava che lo stesso era già stato segnalato per lo stesso reato.

18112020