MILANO – I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20 per cento. I guariti/dimessi sono 11.935. Come ieri, molto elevato il dato dei decessi: ogg +182 che portano il totale della Lombardia, dall’inizio della pandemia, a 19.850 persone. In ospedale oggi +172 ricoveri non in terapia intensiva e +9 in terapia intensiva.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 38.100, totale complessivo: 3.644.914

– i nuovi casi positivi: 7.633 (di cui 363 “debolmente positivi”

e 93 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 169.056 (+11.935), di cui 7.030 dimessi e 162.026 guariti

– in terapia intensiva: 903 (+9)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.323 (+172)

– i decessi, totale complessivo: 19.850 (+182)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

