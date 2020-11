TRADATE – Calano oggi rispetto agli oltre cinquanta di ieri, i nuovi contagi da coronavirus a Tradate. Per quanto concerne le giornata odierna “solo” +29, numero comunque significativo considerando il rapporto contagiati-abitanti.

Tradate: 800 (771)

In aumento Saronno. A Cislago come a Origgio ed a Caronno Pertusella oggi qualche caso in più. Nuovi casi pure a Gerenzano. Altri a Lazzate, Misinto, Ceriano Laghetto e Cogliate. Rallentano Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina. Nella bassa comasca in aumento anche Turate e Mozzate. Incremento anche per Lomazzo.

Nelle province ancora decisamente elevato il dato dei nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, il dato odierno di +1.683 casi è inferiore soltanto a quello della provincia di Milano. +677 invece in Brianza, e +795 nel Comasco.

In Lombardia i tamponi effettuati sono stati 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20 per cento. I guariti/dimessi sono 11.935. Come il giorno prima, molto elevato il dato dei decessi: +182 che portano il totale della Lombardia, dall’inizio della pandemia, a 19.850 persone.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

