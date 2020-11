Covid, i contagi: rallentano Limbiate, Cesano e Barlassina

LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – Rallenta la crescita dei nuovi contagi da coronavirus nelle Groane, il dato di oggi fornito nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia va infatti proprio in questa direzione. Per quanto riguarda le due località maggiori, a Limbiate oggi +19 mentre a Cesano Maderno +26; a Barlassina, dove la percentuale dei contagi in rapporto al numero degli abitanti è fra i più alti della Brianza, oggi +7.

Ecco il quadro col numero totale dei contagi ed il dato di ieri tra parentesi:

Limbiate 1.942 (1.923)

Cesano Maderno 1.737 (1.711)

Barlassina 327 (320)

Monza 5.186 (5.085)

Desio 1.956 (1.912)

Seregno 1.928 (1.882)

Lissone 1.983 (1.943)

Brugherio 1.507 (1.481)

Giussano 1.204 (1.173)

Nella bassa comasca in aumento anche Turate e Mozzate. Incremento anche per Lomazzo.

Nelle province ancora decisamente elevato il dato dei nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, il dato odierno di +1.683 casi è inferiore soltanto a quello della provincia di Milano. +677 invece in Brianza, e +795 nel Comasco.

In Lombardia i tamponi effettuati sono stati 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20 per cento. I guariti/dimessi sono 11.935. Come il giorno prima, molto elevato il dato dei decessi: +182 che portano il totale della Lombardia, dall’inizio della pandemia, a 19.850 persone.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

