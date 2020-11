Covid, Lombardia verso la Zona arancione dal 26 novembre

MILANO – Lombardia verso la “Zona arancione”? A fare il punto è stato poco fa da Milano ed in diretta Facebook il governatore Attilio Fontana.

“In base alla situazione dallo scorso venerdì di fatto siamo già zona arancione, ma il Dpcm prevede che i “numeri” vengano mantenuti o migliorati per due settimane e quindi sino al 26 novembre. Se restassero questi anche a quella data, potremo chiedere il passaggio dalla Zona rossa alla Zona arancione e quindi diminuire le misure attualmente in atto” ha riepilogato il presidente regionale. Passando in Zona arancione potrebbero essere riaperte una serie di attività.

Fontana ha inoltre annunciato anche contributi per le categorie “dimenticate” dai ristori governativi.

