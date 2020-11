Il Parco delle Groane revoca la sede alle associazioni scout

GROANE – Fa discutere la decisione adottata dal Parco delle Groane di non rinnovare la concessione degli spazi per la sede degli scout all’interno dell’ex Polveriera oggi sede dell’ente Parco. A sollevare la questione è l’ex presidente Roberto Della Rovere, riportiamo la sua nota.

«Sono venuto a conoscenza del fatto che il presidente Emiliano Campi e tutto il Consiglio di Amministrazione – spiega l’ex amministratore dell’ente regionale – hanno deliberato di non rinnovare la convenzione per la sede degli scout all’interno della Polveriera. Credo sia un atto miope che toglie uno spazio di socialità, condivisione e solidarietà vissuto in questi anni da migliaia di ragazze e ragazzi. Proprio in un momento nel quale i ragazzi stanno soffrendo sempre più questi periodi di isolamento chiudere questa esperienza è quanto di più sbagliato si possa pensare e fare. Voglio sperare che le motivazioni siano state solide e sostanziali e non di carattere politico. Dal canto mio chiederò agli Amministratori di rendere conto in modo chiaro e trasparente. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza agli scout di Agesci, Cngei, Assim e Hashomer Hatzair».

18112020

(in foto un precedente evento con gli scout al Parco delle Groane)