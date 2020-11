ORIGGIO – Ultimo omaggio a Domenico Ambrosini dalla Benasedo l’azienda caronnese dove lavorava. L’Azienda ha voluto dare un ultimo saluto “a Domenico Ambrosini, collaboratore instancabile per tanti anni, collega onesto e capace con una generosità infinita”.

Prima della cerimonia civile a Villa Borletti la salma è arrivata in azienda dove si sono fermati gli impianti. Toccante ed intenso il momento del suono della sirena e l’abbraccio di tutti i colleghi lo hanno salutato per questo suo ultimo viaggio.

“Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo triste momento” il semplice e sentito commento della dirigenza e di tutto il personale.

Domenico Ambrosini si è spento sabato all’ospedale Sacco dove era stato ricoverato dopo essere stato colpito da covid. Sessantaquattro anni erano stato attivo nella vita sociale e politica cittadina e l’ultima tornata elettorale era stato nuovamente eletto consigliere comunale. Stamattina è stato ricordato dal sindaco Evasio Regnicoli e da Sabrina Banfi in un momento con la famiglia a Villa Borletti prima che la camera ardente fosse aperta al pubblico ovviamente nel rispetto delle norme anticovid.

18112020