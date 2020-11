SOLARO / LIMBIATE – In occasione della Giornata nazionale degli alberi il Comune di Solaro ha ricevuto un prezioso dono da parte dell’Istituto agrario Castiglioni di Limbiate. La scuola ha consegnato mercoledì mattina al Sindaco Nilde Moretti ed all’assessore alle Politiche agricole Christian Talpo un nocciolo da piantumare sul territorio comunale. Si tratta di una pianta dell’altezza di circa 150 centimetri, pronta a crescere nella terra solarese. La finalità della ricorrenza è sostenere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti ringrazia “l’Istituto Castiglioni per il dono. Accettiamo questo albero come un ulteriore impegno ed un’ulteriore attenzione verso il verde del nostro paese. Come Amministrazione Comunale, grazie anche al lavoro dell’assessore Talpo e della consigliera con delega all’Ecologia Greta Volpi, negli ultimi mesi abbiamo lavorato nei parchi per renderli più accoglienti ed è nostro preciso obiettivo continuare a preservare e prenderci cura del patrimonio arboreo di Solaro”.

Rimarca Christian Talpo, assessore comunale solare alle Politiche agricole: “La collaborazione con gli enti del territorio, come lo sono l’Istituto Castiglioni ma anche il Parco delle Groane, è fondamentale per la salvaguardia del nostro verde. Quest’albero di nocciolo rappresenta la nostra adesione alla Giornata nazionale degli alberi, ma anche il nostro impegno continuo ed importante per questa fondamentale tematica ambientale”.

Dice Viviana Guidetti, dirigente scolastico IIS Luigi Castiglioni: “L’educazione alla sostenibilità ambientale è una delle principali finalità didattiche del nostro Istituto e in quest’ottica riteniamo fondamentale sensibilizzare i nostri studenti al rispetto del patrimonio naturalistico. Questo piccolo gesto vuole simboleggiare e consolidare il nostro legame con gli altri enti del territorio che, come noi, credono nella tutela dell’ambiente”.

