Regione approva misure a favore delle Partite Iva. Monti: “Accolte richieste Lega”

LAZZATE – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove misure a favore delle partite iva”. Così Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in consiglio regionale – ed assessore a Lazzate – commenta la delibera di giunta approvata nella giornata di ieri.

“Un intervento atteso e importante – spiega Andrea Monti – che sostiene per davvero il territorio e ricalca perfettamente le richieste contenute in una mozione urgente, di cui sono stato primo firmatario, approvata dal Consiglio regionale nei giorni scorsi. La Lombardia ha stanziato una cifre di rilievo, 167 milioni di euro di bonus, che andranno direttamente alle categorie maggiormente colpite dalle chiusure. Potranno usufruire di questi fondi le partite iva, i tassisti, i commercianti, gli ambulanti, gli organizzatori di eventi, le piccole imprese e molti altri lavoratori totalmente dimenticati dal Governo nazionale, che preferisce giocare con i colori delle zone piuttosto che aiutare quelli in difficoltà”.

“Un plauso al presidente Attilio Fontana che nonostante le sterili polemiche e il tanto fango gettato, continua a lavorare nell’interesse dei lombardi e della Lombardia. A questo punto – conclude Andrea Monti – appare sempre più urgente che il Governo conceda l’autonomia e parte del residuo fiscale a quelle regioni che, come la Lombardia, dimostrano di saper fare meglio e prima dell’esecutivo nazionale”.

18112020