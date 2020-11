SARONNO – Proseguono i lavori di apertura della caditoia per il deflusso dell’acqua piovana in via Varese, ad darne l’aggiornamento con un post pubblico su Facebook è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni.

Nella giornata di oggi, comunica l’assessore, è stata posata la nuova griglia; il prossimo passo è proseguire con la tubazione verso la cameretta, per collegare la caditoia alla più vicina, già esistente.

Come già annunciato nella scorsa settimana, la strada rimarrà chiusa anche nella giornata di domani, giovedì 19 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, per procedere ad asfaltare lo scavo. La chiusura coinvolge il traffico veicolare nel tratto compreso tra via Padre Giuliani e via Pacinotti; sarà consentito il transito dei soli residenti in uscita dai passi carrai.

Deviato in via Padre Giuliani, invece, il traffico veicolare proveniente da via Varese nord. I bus extraurbani sono deviati sull’asse via Padre Giuliani e via Sampietro.

(in foto: i lavori in via Varese in fase di completamento)

18112020