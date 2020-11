Covid, i contagi: fra Lomazzo, Turate e Mozzate altri +51 casi

LOMAZZO / TURATE / MOZZATE – Prosegue la salita dei contagi nelle località della bassa comasca: fra quelle più colpite, in base ai dati regionali diffusi nel tardo pomeriggio, emergono i +18 nuovi casi di Turate, +21 di Mozzate e +12 di Lomazzo.

Ecco il riepilogo col numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato del giorno prima:

Turate 429 (411)

Mozzate 407 (386)

Lomazzo 338 (326)

In incremento Misinto, Ceriano Laghetto, Lazzate e Cogliate. Restando nelle Groane, in aumento Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Sono complessivamente +2175 i nuovi casi positivi al coronavirus che si sono registrati oggi fra le province di Varese, Como e Brianza.

Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.453 i nuovi positivi (19,8 per cento). I guariti/dimessi sono 3.791. I decessi sono stati +165 in Lombardia. Dei dati locali ha parlato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando il lieve miglioramento evidenziato dai dati giornalieri.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Lomazzo)

