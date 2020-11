SOLARO – Videomessaggio del sindaco si Solaro, Nilde Moretti, per fare il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese. “La curva dei contagi rallenta sensibilmente ma i positivi sul territorio sono 67 in più della scorsa settimana” spiega il primo cittadino solarese in un videomessaggio rivolto alla cittadinanza. Che porge le condoglianze alle famiglie dei 2 concittadini scomparsi per il covid nell’ultima settimana (dall’inizio della pandemia i decessi a Solaro sono stati 22). In tutto 578 i solaresi colpiti del virus dall’inizio della pandemia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il sindaco di Solaro, Nilde Moretti. Si è rivolta ai concittadino con un video per fare il punto della situazione coronavirus in paese)

