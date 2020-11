SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Giorgio Zuliani che si è spento dopo aver lottato con il covid. La notizia è arrivata direttamente dai figli che hanno condiviso un messaggio pieno di affetto per dare la notizia.

“Nostro padre, questa notte, ha perso la sua guerra contro il covid. Per qualcuno era Giorgio, per altri l’ingegner Zuliani ma in ogni caso crediamo di non peccare di presunzione affermando che se ne è andata una delle persone più buone in assoluto. Con noi sicuramente lo è stato, addirittura più di quanto ci si potesse legittimamente aspettare da un padre!”.

Tanti anche gli amici e i colleghi che gli hanno dedicato un pensiero come Giorgio Nocera: “Un Uomo. Un Ferroviere, una persona gentile ed educata. Uno di “Quelli che..” la ferrovia sapevano cosa fosse. “Buongiorno Nocera, come sta? La famiglia? Bene, ingegnere, e lei? Vuol guidare?” Prendeva i comandi e si capiva che quello era il suo mondo. Uomini così ne sono rimasti pochi. Mi spiace. Buon viaggio e buon riposo”.

Era in pensione ma la sua passione e la sua professionalità sono vivi nel ricordo di tanti saronnesi: “Ho tristemente appreso da poco che il covid ha vinto contro una delle persone con più qualità al mondo che io abbia mai conosciuto. Un uomo, un padre, un mentore, un gentiluomo, un gran lavoratore, un altruista, un signore! Ciao ing. Giorgio Zuliani e grazie per tutta la tua umanità e per tutto quello che ci hai insegnato, che la terra ti sia lieve ingegnere, e ora goditi i da te tanto amati e invidiati cieli azzurri per volare in alto”.