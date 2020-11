UBOLDO – “Sabato 21 novembre il centro sportivo di Uboldo ospita una nuova giornata di test rapidi per la diagnosi del Covid-19. I virologi di Rgf Diagnostics, che lavorano in prima linea al San Raffaele, somministreranno tamponi antigenici rapidi, fornendo l’esito nel giro di pochi minuti. Gli interessati potranno poi sottoporsi anche a test sierologico pungidito. Si comincia alle 10 del mattino per proseguire fino a sera: è indispensabile presentarsi con appuntamento”. Lo fanno sapere i responsabili di Ubo Rugby, che gestisce la struttura di via Manzoni 251.

Per prenotare bisogna andare su https://uborugby.reservio.com

Altre informazioni su https://www.rugbio.it/uboldo/post-home/test-covid/

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il centro sportivo di Uboldo)

19112020