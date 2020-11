Si è spento il 75enne Vincenzo Pistone

SARONNO – “E’ stato un marito ed un padre eccellente. Una persona onesta, generosa e disponibile ad aiutare chiunque ne avesse bisogno”. Sono le parole con cui i familiari trattaggiano il ricordo di Vincenzo Pistone 75nne deceduto nelle ultime ore. Pensionato in molti lo ricorderanno come autista d’autobus del comune di Saronno “negli anni Ottanta aveva anche collaborato con la società di baseball cittadina”.

Un ricordo è arrivato anche tra i post del gruppo sei di Saronno se. “Vorrei spendere due parole per la dipartita di Vincenzo Pistone, è sempre stata una persona disponibile, sempre sorridente sotto i suoi baffi, per chi lo ricorda, nella nostra città ha guidato i pullmini per il trasporto di ragazzi e disabili. Vincenzo è stato un marito e un papà eccezionale, uno zio amorevole e un amico per tutti. Ciao Vincenzo, un abbraccio alla moglie Angela e ai figli Davide ed Alessandra”.

(foto: Vincenzo Pistone in uno scatto condiviso dalla famiglia)