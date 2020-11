Anche Cislago illuminata di viola per fare luce sul tumore al pancreas

CISLAGO – Anche il comune di Cislago si è tinto di viola per la giornata mondiale del tumore al pancreas grazie all’assessore all’istruzione Debora Patti che ha portato avanti la proposta lanciata dall’associazione Nastro viola al fine di aderire alla campagna di sensibilizzazione al tumore al pancreas.

Per aderire all’iniziativa è bastato scaricare dal sito dell’associazione la locandina e la lettera di richiesta da inviare alla sede del proprio comune richiedere di aderire alla campagna illuminando di viola un luogo simbolico, in questo caso la sede del comune, ma era possibile anche illuminare un monumento. Una volta ricevuta la conferma da parte del comune si procedeva inviando una mail all’associazione per informarla della partecipazione in modo da poter essere inserito nella lista dei comuni aderenti al progetto.

La sera del 19 novembre è stata inviata la foto della sede del comune di Cislago illuminata di viola all’associazione Nastro viola, che ha lanciato l’hashtag sui social #facciamolucesultumorealpancreas

(foto della sede del comune illuminata di viola)

20112020