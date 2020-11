VARESE – “Vaccini, siamo alle solite. Le dosi consegnate ieri ai medici di base sono sprovviste di aghi e quindi, di fatto, difficilmente utilizzabili. E non finisce qui: i vaccini sono prodotto di una società che, ad oggi, non risulta compreso nell’elenco dei vaccini autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco”. Questa la denuncia del consigliere regionale Samuele Astuti del Pd, membro della commissione sanità regionale.

Prosegue Astuti: “Immagino che siamo già state integrate le autorizzazioni e che Regione Lombardia abbia avvisato i medici, altrimenti la situazione sarebbe grave. Come al solito, dobbiamo chiedere spiegazioni all’assessore al Welfare, Giulio Gallera”. Già in passato Astuti aveva interrogato i responsabili regionali riguardo alle modalità e tempestiche dell’avvio della campagna di vaccinazioni anti-influenzali, resa complicata in questo periodo in cui si sovrappone all’emergenza per il coronavirus.

(foto archivio: il consigliere regionale Samuele Astuti in una conferenza stampa pre-covid nella sede del Partito democratico a Saronno in via Garibaldi)

