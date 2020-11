Ceriano Laghetto risistema il centro sportivo

CERIANO LAGHETTO – Si avvia a conclusione il maxi-intervento di riqualificazione del centro sportivo comunale di via Stra Meda, dove alla realizzazione di un nuovo campo da calcio da allentamento in fondo sintetico, si sono aggiunti la creazione del nuovo campo in erba da gara, regolamentare per categorie superiori, l’installazione di nuove torri faro, la realizzazione di nuovi spogliatoi e ulteriori interventi di sistemazione dell’intera area.

Si tratta di lavori finanziati in parte da Regione Lombardia con apposito bando finalizzato e in parte con risorse proprie del Comune di Ceriano. L’impianto è la “casa” dell’Asd Ceriano che milita nel campionato di calcio di Prima categoria; il torneo adesso è fermo per l’emergenza coronavirus, così come l’attività dell’intero settore giovanile.

(foto: una immagine della struttura sportiva di Ceriano Laghetto, con il campo da gioco appena rifatto. L’impianto è la “casa” dell’Asd Ceriano Laghetto che milita nel campionato di calcio di Prima categoria)

20112020