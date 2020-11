GERENZANO – Cambiano fino al 3 dicembre le modalità di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Gerenzano, con priorità per i servizi essenziali indifferibili e urgenti, e con accesso dell’utenza limitato e autorizzato a seguito di appuntamento telefonico, prenotandosi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, oppure via email. Lo ha stabilito il sindaco Ivano Campi tramite una ordinanza, a fronte dell’emergenza coronavirus.

Nelle ultime settimane Gerenzano è stato particolarmente colpito dalla “seconda ondata”, al pari di diversi altri centri del basso varesotto.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una suggestiva veduta serale del Municipio di Gerenzano)

