LAZZATE – Il sindaco, Loredana Pizzi, fa il punto della situazione coronavirus in paese.

Ats comunica che ieri erano 261 i casi positivi sul nostro territorio. Le persone in sorveglianza attiva sono 14. I guariti da settembre ad oggi sono 69. Purtroppo oggi abbiamo dovuto registrare il decesso di un nostro concittadino. Alla famiglia va tutta la nostra vicinanza.

Alla rsa “I Gelsi”, sentito ieri il direttore della struttura, la situazione è sempre di emergenza ma non di pericolo. La maggior parte dei pazienti non ha particolari problemi. Approfitto anche per fare gli auguri di pronta guarigione al comandante della nostra polizia locale, Loreno Angelo Guerra, che è stato dimesso proprio oggi dall’ospedale. Spero si rimetta presto perchè abbiamo bisogno di lui! Ci conforta il fatto che le segnalazioni dei casi positivi in questi ultimi giorni si siano ridotte. E’ presto per trarre delle conclusioni ma questi dati ci fanno sperare che siamo sulla strada giusta.

Il vostro sindaco

Loredana Pizzi

(foto archivio)

20112020