CISLAGO – L’Amministrazione Comunale, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha raccolto, grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle insegnanti e dei docenti della scuola primaria e secondaria di Cislago, i pensieri e le riflessioni degli alunni, che saranno pubblicati sul sito comunale. Un’iniziativa pensata dall’assessore all’Istruzione Debora Patti che dedicata un “ringraziamento in particolare è rivolto agli assessori e al sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, che sono stati portavoce dell’iniziativa”.

COME MAI E’ STATA ORGANIZZATA L’INIZIATIVA

a giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza celebra la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989 a New York, successivamente ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. Con l’adozione della convenzione per la prima volta i bambini sono stati riconosciuti come soggetti aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

Perché si celebra la giornata mondiale dei diritti dei bambini?

Insieme all’adozione della convenzione si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, è grazie all’adozione e ratifica di questo documento che in quasi tutti i Paesi del mondo i bambini non solo godono dei diritti fondamentali, ma sono protetti e tutelati. La Convenzione, che è il trattato internazionale sui diritti umani più ampiamente riconosciuto, stabilisce una serie di diritti dei bambini, tra i quali i principali sono: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione.

foto: in ogni stellina cè un pensierino dei bimbi

(foto archivio)