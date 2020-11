LIMBIATE – Il Comune di Limbiate ha messo a disposizione dei medici di medicina generale del territorio degli spazi adeguati per effettuare, nel rispetto delle normative anti Covid e in tempi rapidi, la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita 2020, riservata alle persone che hanno più di 65 anni.

La preziosa collaborazione tra medici, Amministrazione Comunale, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, garantisce l’apertura e la chiusura dei luoghi, la sanificazione al termine delle attività e fornisce un adeguato numero di volontari per regolamentare i flussi di ingresso e di uscita, così che i medici possano operare nel modo più efficace e sicuro, presso le sedi dei centri anziani di:

– Pinzano (via Bramante)

– San Francesco (via Roma)

– Villaggio Giovi (piazza Aldo Moro)

– Limbiate Centro (Villa Mella – via Dante)

oltre al salone dell’oratorio di Mombello (via Monte Rosa).

Le persone interessate ad effettuare la vaccinazione potranno continuare a rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante, che provvederà a fissare gli appuntamenti secondo la disponibilità.

