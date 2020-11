MOZZATE – La squadra dei vigili del fuoco di Tradate è intervenuta nel vicino comune di Mozzate, all’interno di un’azienda per un incendio in un cassone per la raccolta dei rifiuti. I pompieri tradatesi sono accorsi insieme ai colleghi del distaccamento vigili del fuoco Appiano Gentile e del distaccamento di Saronno. Una mobilitazione che ha consentito di disporre delle “forze” necessarie a spegnere rapidamente il rogo e dunque evitare guai peggiori.

Ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni che comunque appaiono modesti, considerato che i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si estendessero a strutture e spazi vicini. Una volta spento il rogo i pompieri hanno eseguito i sopralluoghi che sono la prassi in simili circostanze, per cercare di risalire alle cause dell’accaduto, che ha dunque impegnato i vigili del fuoco nel corso dell’altra sera.

(foto: un momento dell’intervento effettuato dai vigili del fuoco a Mozzate)

