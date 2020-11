ORIGGIO – Lite fra corrieri nella zona industriale di Origgio, a fare da pacieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Origgio-Uboldo. Il movimentato episodio è successo ieri alle 10.45, sul posto è accorsa una pattuglia che a sua volta ha fatto intervenire anche una ambulanza della Croce rossa di Saronno perchè uno degli autotrasportatori aveva necessità di cure mediche. Per lui, un uomo di 56 anni, l’epilogo è stato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, è apparso comunque in condizioni del tutto tranquillizzanti.

Il fatto si è verificato tra i capannoni che si trovano in via per Cantalupo: i vigili urbani del comandante Alfredo Pontiggia hanno ascoltato tutti i presenti e dunque hanno acquisito le loro dichiarazioni per ricostruire l’accaduto, a quanto pare originato da futili motivi. Si è comunque trattato di un fatto di lieve entità e non ci saranno seguiti a meno di querele di parte.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Origgio)

20112020