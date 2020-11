SARONNO – L’iniziativa è promossa da un gruppo di cittadini saronnesi: si apprestano a scendere in piazza per domandare l’istituzione della “Casa della salute” all’ex ufficio d’igiene di via Manzoni.

Si legge in un comunicato:

Sabato 21 novembre è la giornata nazionale della “Società della cura”. Tutte le persone di buona volontà che vogliono uscire dall’economia del profitto, che crea pandemie e disuguaglianza, si ritrovano fisicamente laddove possibile e virtualmente da ogni luogo del Paese. A Saronno ci sarà, alle 10,30, un piccolo presidio davanti all’ex Ufficio d’igiene di via Manzoni per chiedere l’istituzione di una Casa della salute a Saronno, cioè di investire sulla medicina di prossimità, più vicina alle persone e ai medici di base e preventiva al ricovero in ospedale. Il presidio sarà trasmesso in differita Zoom dalle 16,30 insieme ai contributi video di tanti soggetti che appoggiano la Società della cura e la Casa della salute a Saronno. Una campagna che inizia ora è in cui c’è bisogno del coinvolgimento di tutte le cittadine e i cittadini.

