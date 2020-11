ROVELLO PORRO / LOMAZZO / BREGNANO – L’Amministrazione comunale di Lomazzo del sindaco Giovanni Rusconi ha fornito un aggiornamento della situazione covid-19 nelle tre strutture della fondazione “Case di riposo riunite” di Bregnano, Lomazzo e Rovello Porro.

Bregnano – Al momento abbiamo 43 ospiti ricoverati in struttura. Di questi, 19 sono positivi al COVID-19 e restano isolati presso il nucleo dedicato in condizioni perlopiù paucisintomatiche (18), mentre 1 solo ospite è sintomatico. Abbiamo registrato il caso di 2 ospiti che si sono negativizzati, mentre nell’ultima settimana non si sono registrati nuovi casi. 10 ospiti sono ancora ricoverati in ospedale con tampone positivo. Il dato cumulato dei decessi per covid-19 è di 6 ospiti. Il numero di dipendenti della struttura attualmente positivi al covid-19 è 23.

Lomazzo – Al momento abbiamo 131 ospiti ricoverati in struttura. Di questi, 45 sono positivi al covid-19 e restano isolati in condizioni equamente distribuite tra asintomatici, paucisintomatici e sintomatici. 4 ospiti sono ricoverati in ospedale con tampone positivo. Il dato dei decessi per covid-19 è di 7 ospiti. Il numero di dipendenti della struttura attualmente positivi al covid-19 è 12.

Rovello Porro – Al momento abbiamo 14 ospiti ricoverati in struttura. Di questi, 5 sono positivi al covid-19 e restano isolati in condizioni equamente distribuite tra asintomatici e paucisintomatici. 2 ospiti sono ricoverati in ospedale con tampone positivo. Il dato dei decessi per covid-19 è di 1 ospite.

Il numero di dipendenti della struttura attualmente positivi al covid-19 è 2.

La dirigenza della fondazione tiene a fare sapere che le informazioni sui degenti vengono trasmesse con continuità e costanza; proseguono e proseguiranno le chiamate e le videochiamate per mantenere il contatto più stretto con le famiglie. Inoltre gli operatori stanno facendo tutto quanto deve essere fatto per la gestione della situazione e anche più di quanto teoricamente sarebbero in condizione di fare grazie all’impegno consistente, costante, generoso e prezioso di tutto il personale in servizio.

