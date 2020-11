CARONNO PERTUSELLA – Numeri ancora consistenti a Caronno Pertusella per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, i dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia parlano di un incremento a doppia cifra. Oggi sono stati registrati +25 casi, che portano il totale dei caronnesi colpiti dal virus dall’inizio della pandemia a 931.

Caronno Pertusella: 931 (906)

Nelle Groane rallentano sia i centro più vicini al Saronnese, da Lazzate a Misinto, da Ceriano Laghetto a Cogliate; come pure i centri principali di Limbiate e Cesano Maderno oltre a Barlassina.

In Lombardia i tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/dimessi sono 5.640

Sono quasi novemila i contagi registrati oggi in Lombardia. E’ ancora la provincia di Milano a presentarsi come la più colpita, con 3.232 casi positivi rinvenuti oggi – di cui 1.144 localizzati nella città capoluogo. Numeri a quattro cifre anche per Varese: quasi 2.000 casi nella provincia, uno dei numeri più alti registrati. Alti anche i numeri delle province di Monza e Brianza e del Comasco, che rispettivamente registrano 758 e 655 nuovi casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Caronno Pertusella)

21112020