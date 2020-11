SARONNO – Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus a Saronno.

Attualmente positivi: 846 (874 sabato scorso)

– Guariti: 877 (537)

– Decessi: 84 (73)

A una settimana di distanza dall’ultimo aggiornamento Covid-19, cala il numero degli attualmente positivi e cresce notevolmente quello dei guariti. Un segnale che testimonia l’abbassarsi della curva del contagio e l’efficacia delle misure intraprese.

Nelle rsa, le residenze anziani, la situazione è questa:

– Focris: Covid-free.

– Sant’Agnese: 6 casi e nessun decesso.

– Casa Gianetti: 9 deceduti.

A tutti i familiari delle persone venute a mancare e ai loro cari va il cordoglio del Sindaco, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza.

È stata prolungata fino al 3 dicembre l’ordinanza di chiusura di 6 parchi e giardini cittadini, mentre gli altri 38 sono rimasti regolarmente aperti. Un sacrificio importante ma che rientra nelle misure che stanno abbassando la curva del contagio, il cui merito va alla disponibilità dei saronnesi nel rispettarle. Ricordiamo che per gli spostamenti in città è sempre necessario avere con sé l’autocertificazione da mostrare alle forze di Polizia Locale in caso di controlli e invitiamo i cittadini a spostarsi solo in caso di effettiva necessità.

Un augurio di un buon fine settimana a tutta la cittadinanza.

Augusto Airoldi

Sindaco di Saronno

21112020