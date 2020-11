SARONNO – E’ uno dei non molti sport che stanno andando avanti malgrado l’emergenza coronavirus: stiamo parlando dell’hockey su ghiaccio e nello “storico” Cortina che partecipa al campionato italo-austriaco-sloveno, la Ahl, c’è anche il saronnese Massimo Cordiano. Che si sta togliendo diverse soddisfazioni, con un ruolo da protagonista nella propria squadra. Già nel corso dell’estate a Massimo era stato chiesto, dalla società ampezzana, di restare, una proposta di estensione del contratto accolta con soddisfazione dal giocatore, che non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Cortina, che tra l’altro prende parte ad un campionato sicuramente molto prestigioso, una vetrina importante a livello europeo.

Al momento in Ahl guida la classifica l’Olimpia Lubiana con 15 punti, seguito dal Red Bull di Salisburgo con 13 punti e dal Feldkirch con 12 punti. Il Cortina è ottavo in graduatoria con 9 punti. Nell’ultima partita gli ampezzani hanno battuto in casa 3-2 il Val Pusteria.

(foto: Massimo Cordiano con la maglia del Cortina)

