MISINTO – “Il 20 novembre è stata “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il nostro Comune, come tutti i comuni d’Italia è colorato di verde, colore scelto perché richiama il concetto di vitalità”. A spiegare il motivo dell’insolito colore con il quale è stato illuminato il portico all’ingresso del Municipio sono i responsabili dell’Amministrazione comunale del sindaco Matteo Piuri.

Proseguono dal Comune: “Un piccolo gesto che cela però un grande significato in questo 2020 così tormentato che ha costretto i nostri bambini e bambine, ragazze e ragazzi, a rinunciare a molti dei propri diritti…. dal tempo scuola, alla socialità, allo sport e molto altro”. Un modo, la particolare illuminazione del Municipio, di ricordare ai cittadini questa ricorrenza e sensibilizzare. Anche in altri comuni della zona sono state previste iniziative per la Giornata dell’infanzia.

(foto: il Municipio di Misinto l’altra sera si è illuminato di luce verde per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza)

21112020