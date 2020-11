Premazzi all’incontro Anci dei sindaci con il presidente Mattarella

VENEGONO INFERIORE – C’era anche il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, all’incontro online fra i sindaci italiani promosso dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni ed al quale ha preso parte, l’altro giorno, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Ho partecipato all’assemblea nazionale Anci con tanti sindaci d’Italia, alla presenza del presidente della Repubblica.

Stiamo fronteggiando una grande sfida ma abbiamo di fronte la grande opportunità di ripensare quello che vogliamo essere, per le nostre comunità, per le nostre imprese, per il nostro futuro. La coesione tra le istituzioni ci farà vincere questa sfida” rileva Premazzi.

