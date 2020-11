SARONNO / TRADATE – Ubi banca nel Saronnese si appresta a passare il testimone a Bper (già Banca popolare dell’Emilia Romagna) che ne acquisce le filiali locali. E’ una vera rivoluzione, perchè Ubi è una delle presenze “storiche” sul territorio. In provincia di Varese su 75 filiali, 67 passano a Bper. In Ubi erano confluite alcune delle banche con una presenza più consolidata in provincia, ovvero Credito varesino, Banca popolare di Luino e Varese e Banca popolare commercio e industria.

Per quanto riguarda la zona, le filiani che da Ubi passano a Bper sono le 2 di Saronno (piazza Borella e via Pietro Micca) e le 2 di Tradate (via 25 aprile e punto operativo di via Vittorio Veneto); quella di Caronno Pertusella (via Roma), di Castiglione Olona (via Battisti), Cislago (via 4 novembre), Gerenzano (via Clerici), Origgio (via Repubblica), Uboldo (via Sanzio), Venegono Inferiore (via Mauceri) e Venegono Superiore (piazza Monte Grappa).

(foto: la filiale saronnese di Ubi in piazza Borella)

21112020