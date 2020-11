SARONNO – Una diversa modalità di gestione delle prenotazioni ha creato qualche problema di assembramento all’ex scuola Pizzigoni dove sono in corso le vaccinazione ad opera di alcuni dei medici di famiglia cittadini.

In sostanza oggi è stata provata una nuova modalità di prenotazione con il risultato che molti pazienti si sono ritrovati in contemporanea davanti all’ex scuola elementare di via Parini. Sul posto si sono ritrovate molte persone in attesa e quindi si è creato dell’assembramento.

Tempestivo l’intervento della polizia locale che ha posizionato delle transenne per fare in modo di mantenere le distanze.

Sulla vicenda si è registrato anche l’intervento del sindaco Augusto Airoldi: “Ho contattato i medici presenti che mi hanno rassicurato sul fatto che dalla prossima giornata vaccinale si tornerà alle precedenti modalità di gestione dei pazienti in moda da evitare assembramenti”.