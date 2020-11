Violenza sulle donne: a Limbiate una mostra itinerante e il fiocco bianco

LIMBIATE – Saranno ancora le scuole le protagoniste delle iniziative che anche quest’anno l’amministrazione limbiatese ha in programma nel mese della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Si comincia lunedì 23 novembre con l’inaugurazione della mostra diffusa dal titolo “Le parole del rispetto, le parole che uccidono”, realizzata dagli studenti dell’istituto statale “E. Majorana” di Cesano Maderno e che verrà allestita in diversi punti delle due città dalle amministrazioni locali: l’obiettivo è la sensibilizzazione sull’uso delle parole, parole che possono ferire tanto quanto gli attacchi fisici. La mostra verrà presentata in videocollegamento alle 10.30 di lunedì.

Per tutta la prossima settimana poi, il Municipio di via Monte Bianco si tingerà di rosso, e i manifesti di sensibilizzazione occuperanno gli spazi di affissione comunali.

Infine, prenderà il via nelle scuole primarie e secondarie di primo grado la campagna “Fiocco Bianco”, con la collaborazione dell’associazione White Mathilda: gli alunni riceveranno una spilla con il fiocco bianco e i loro brevi messaggi di contrasto alla violenza sulle donne verranno legati alle griglie esposte in Municipio: le dieci frasi più belle saranno premiate all’interno di un’iniziativa che verrà organizzata non appena sarà possibile.

