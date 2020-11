SARONNO – Non ha mancato di suscitare curiosità la presenza, nel primo pomeriggio di oggi, di una vettura metalizzata con la scritta “Servizio sanitario” e con a bordo due persone con le tute bianche ferma nella centralissima piazza Libertà di Saronno: molti si sono fermati per capire di che si trattasse e cosa stesse accadendo. Si trattava del mezzo dell’associazione onlus “Saronno point” che dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta garantendo un servizio di trasporto per le persone che devono raggiungere ospedali ed ambulatori della zona, per visite o controlli e che in questo periodo hanno difficoltà a spostarsi.

“Noi ci siamo, se hai bisogno dell’auto sanitaria per una visita oncologica, il servizio è tutto gratuito. Basta chiamare il 3386374481 – il messaggio di Saronno point – Noi siamo presenti dal lunedì al venerdì dalle 7 fino alle 18 in ospedale. Basta chiamare e subito ci programmiamo per prendere il paziente o la persona”.

(foto: l’auto sanitaria di Saronno point oggi in piazza Libertà)

22112020