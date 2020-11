[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SESTRI LEVANTE – La Caronnese torna in trasferta dopo l’infrasettimanale vittorioso contro il Varese: i rossoblù sono ospiti oggi del Sestri Levante. La

partita parte lenta e con poche emozioni sul campo di gioco (chiuso al pubblico seguendo le disposizioni dell’attuale Dpcm). Dopo ben 30 minuti senza patemi il tabellino del match si apre con un’azione dei padroni di casa: Selvatico da buona posizione su calcio piazzato calcia in porta dove il numero uno rossoblù Marietta si dimostra attento e sventa senza problemi. Al 37’ tocca a

Santonocito e alla Caronnese essere pungente: il bomber di casa Gatti, complice un furbo pallonetto, si fa pericoloso in area ligure, dove il portiere di casa Salvalaggio non si fa prendere in castagna. La prima frazione di gioco si chiude con una punizione di Selvativo che quasi imbecca il palo della porta caronnese.

E’ di fatto la ripresa ad essere più brillante e a definire il risultato finale dell’incontro. Subito al 5’ Puricelli, su un prezioso assist di Buso, si trova a tu per tu con Marietta ma al tiro manda fuori. Tempo un minuto e arriva il primo gol della giornata: è lo stesso Puricelli a lanciare Buso sulla

fascia destra da dove parte il preciso cross agganciato a pochi metri dalla porta da Croci che insacca il vantaggio: 1-0. La Caronnese non ci sta: immediatamente al 10’ Scaringella scalda le mani di Salvalaggio. Al 12’ i rossoblù riacciuffano il pareggio: a seguito di calcio d’angolo Vernocchi è protagonista di un tiro diagonale imprendibile che attraversa l’intera area e gonfia la rete: 1-1. Il Sestri Levante si dimostra più determinante sul finale: al 20’ Selvatico ci prova ancora su punizione, pochi minuti dopo Bianchi costringe alla respinta Marietta, riprende palla Buso che

non approfitta. Ma quando la partita sembra terminata ecco arrivare la doccia fredda per la Caronnese: proprio al 90’ Buso, su assist di Puricelli, palla al piede dopo un finto cross, va in gol chiudendo sul 2-1 finale. Al Sestri Levante l’intero bottino.

Sestri Levante-Caronnese 2-1

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Grea, Pane, Chella, Puricelli (46′ st Cuneo), Bianchi (45′ st Mazzali), Selvatico, Ferretti (29’ st Buffo), Cirincione (48′ st Marianelli); Croci (46’ st Iurato), Buso.

A disposizione Di Stasio, Lipani, Quarta, Zanoli. All. Ruvo.

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono, Galletti, Cosentino, Mzoughi (27’ pt Travaglini), Vernocchi (35′ st Torin), Gargiulo, Calì (23′ st Putzolu), Santonocito (17’ st Banfi), Scaringella, Corno. A disposizione Angelina, Gualtieri, Coghetto, Musazzi. All. Gatti.

Marcatori: 6’st Croci (S), 12’ st Vernocchi (C), 45’ st Buso (S).

22112020