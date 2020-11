CERIANO LAGHETTO – Fine settimana di compleanni nella zona, a Lazzate quello per Teodora Monti per i suoi 105 anni; a Ceriano Laghetto per “nonna Gina”, Luigia Campi, 100 anni. Impossibile, in questi tempi di emergenza coronavirus, organizzare – come si sarebbe voluto – una festa con parenti, conoscenti e concittadini; allora il vicesindaco Dante Cattaneo l’ha raggiunta tramite le nuove tecnologie, con una gradita videochiamata, che è riuscita comunque a trasmettere tanto “calore” e simpatia.

“La nostra concittadina Luigia Campi ha raggiunto il traguardo del “secolo”! A lei giungano i nostri affettuosi “auguri” seppur virtuali, ai tempi del covid-19. Ci rifaremo l’anno prossimo con il doppio dei baci e degli abbracci!” rimarca il vicesindaco Cattaneo. La festa è dunque rimandata all’anno prossimo, con la speranza di essersi lasciati alle spalle la pandemia.

(foto: videochiamata del vicesindaco Dante Cattaneo con Luigia Campi, dal telefonino sono arrivati gli auguri per i suoi 100 anni, compiuti ieri)

22112020