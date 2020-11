CISLAGO – Ieri mattina il sindaco Gianluigi Cartabia è andato a fare un nuovo sopralluogo al punto vaccinale allestito per i medici di famiglia in paese proprio grazie alla collaborazione dell’Amministrazione.

“Anche oggi il programma vaccinazione è proseguito regolarmente – spiega il primo cittadino – 250 persone sono state vaccinate, ho voluto salutare e ringraziare i medici presenti nel pomeriggio”.

A prestare il servizio sono i medici Enrico Alberti, Fausta Civettini, Morena Porretti, Marilena Verardi, Giulio Saibene e Antonio Zammarrelli. La vaccinazione proseguiranno sabato 28 novembre e 5 dicembre dalle 9 alle 17 nei locali del Centro Anziani in via Magenta 128. L’accesso dei cittadini, al momento gli over 65, avviene solo su prenotazione, gestita dal Centro Medico.

A supporto dei medici ci sarà del personale della protezione civile per il controllo delle norme anti-Covid (misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, distanziamento).

(foto: il sindaco durante il sopralluogo di ieri pomeriggio nel centro vaccinale allestito al centro anziani coi medici di famiglia)