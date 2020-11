ORIGGIO – Alcuni nuovi casi di positività al coronavirus sono stati scoperti anche oggi ad Origgio, lo dicono i dati sanitari diffusi nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia. Per quanto riguarda la località del basso varesotto si segnala un +8 che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 470.

Origgio: 470 (462)

Più casi a Cislago. Nel vicino comasco rallentano Lomazzo, Turate e Mozzate. Numeri in calo anche fra Lazzate, Ceriano Laghetto, Cogliate e Misinto. Rallentano anche Limbiate, Barlassina e Cesano Maderno.

Dei 5.000 contagi rinvenuti oggi sul territorio lombardo, la maggior parte sono ancora una volta concentrati nel Milanese: 2.208 casi riscontrati nella provincia, di cui 825 nella città di Milano. La provincia di Monza-Brianza vede il secondo dato più alto: più di ottocento casi. Netto calo per il Varesotto rispetto a ieri – oggi 326 casi, ieri la provincia ha sfiorato i 2.000.

In Lombardia tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il sindaco di Origgio, Evasio Regnicoli)

