LAZZATE – Prima i vigili del fuoco poi i tecnici della società elettrica al lavoro questo fine settimana in via Torino dove ieri mattina una vettura ha evidentemente tamponato un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo per poi riuscire comunque ad allontanarsi. Questa una possibile ricostruzione dell’accaduto, che non ha avuto testimoni: ad accorgersi che il palo era caduto, appoggiandosi ed in parte danneggiando la recinzione di un’abitazione vicina, è stato infatti un abitante in zona, che ha dato l’allarme chiedendo l’intervento dei pompieri.

Sul posto i vigili del fuoco del locale comando, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area passando poi il testimoni alla squadra della società elettrica per le sistemazioni del caso. La dinamica dell’incidente che ha causato la caduta del palo resta del tutto oscura, nessuno fra i residenti nelle vicinanze si è accorto di niente.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco nella zona per un incidente stradale)

22112020