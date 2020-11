Saronno, grande cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore saronnese Alberto Porro

SARONNO – Grande incredulità e rammarico così Saronno ha accolto la notizia della scomparsa di Alberto Porro imprenditore saronnese scomparso dopo essere stato colpito da Covid. La notizia è arrivata in città nella tarda serata di venerdì e ha presto fatto il giro di Saronno tra amici, conoscenti e tanti addetti al lavoro del settore delle costruzioni. Grande incredulità e amarezza per la scomparsa di una persona “piena di vita, interesse e molto attiva”. Tanti anche i colleghi di lavoro che sono rimasti senza parole sapendo della scomparsa del 65enne. Classe 1965 Porro in queste ore è stato al centro di diversi messaggi anche sui social dove si ricorda la sua professionalità, la sua energia ma anche la disponbilità a scambiare due chiacchiere sulla vita cittadina e l’attualità. Ad essere ricordata anche la sua passione per la natura e la montagna. A testimonianza del grande affetto della comunità e dello sgomento per l’improvvisa perdita sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia e in particolare alla moglie.

(foto: dalla pagina Facebook)