UBOLDO – Inizia lunedì 23 novembre la somministrazione dei vaccini anti-influenzali per i cittadini del comune di Uboldo. I medici di base uboldesi saranno alla “Casa dei Talenti” di via per Origgio 1, da lunedì a venerdi, dalle 14 alle 17, e sabato dalle 9 alle 12.

Ad ogni medico è stato assegnato un giorno in cui sarà possibile somministrare il vaccino ai propri pazienti over 65 fino ad esaurimento delle scorte in loro dotazione.

Lunedì 23 darà il via il medico Carlo Luigi Colombo, che accoglierà i pazienti che dovranno essere muniti di mascherina e necessariamente di tessera sanitaria. Raccomandato anche il rispetto delle distanze interpersonali sia prima che dopo la somministrazione. L’accesso alla struttura, possibile senza prenotazione, sarà regolato dalla Protezione Civile, che aiuterà i medici a garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio.

Di seguito il calendario dei medici nei relativi giorni:

Lunedi: Carlo Luigi Colombo

Martedì: Sergio Greco

Mercoledì: Enrico Antonio Maria Tavecchia

Giovedì: Giorgio Lattuada

Venerdì: Elisa Ferrario

Sabato: Marco Frasisti.

Viene raccomandato alla cittadinanza di presentarsi nella giornata assegnata al proprio medico curante.

