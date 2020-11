Cislago, attivato servizio di consegna farmaci e di trasporto per fare tamponi

CISLAGO – “La situazione di emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha generato, e continua a generare, forti tensioni nel tessuto sociale, creando le maggiori difficoltà proprio alle fasce più deboli della popolazione. Per questo motivo l’amministrazione comunale si è attivata con una serie di iniziative atte a lenire queste problematiche”.

Inizia così la nota condivisa dal vicesindaco Luca Dosso.

“In particolare negli ultimi giorni si è fatta ancora più stretta la collaborazione con la Croce Rossa di Saronno, che ha consentito l’attivazione di due diversi servizi.

Da un lato la consegna di farmaci a domicilio per chi sia impossibilitato a recarsi in farmacia ad acquistarli. Semplicemente richiedendo l’attivazione del servizio contestualmente alla richiesta di medicinali alle farmacie locali, si ottiene la consegna dei farmaci grazie ai volontari della Croce Rossa. Il servizio è gratuito, salvo per il costo dei farmaci, che rimane a carico del cittadino.

D’altro canto, per i cittadini impossibilitati a recarsi a fare i tamponi nelle strutture individuate ed indicate dall’Asst, è stata attivata la possibilità di essere trasportati ai siti in cui verranno eseguiti i tamponi, grazie ai mezzi ed ai volontari della Croce Rossa. Il servizio, svolto in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Cislago, può essere attivato facendone richiesta al comitato locale di Croce Rossa. Il servizio è in questo caso a pagamento a carico del cittadino, con tariffe fortemente agevolate, grazie sia ai costi contenuti proposti da Croce Rossa che alla compartecipazione agli stessi sostenuta dal Comune.

L’amministrazione desidera ringraziare per la disponibilità e la collaborazione prestata il personale della Croce Rossa di Saronno, ed in primo luogo presidente Orlando Chiariello, nonché i dipendenti comunali per l’ottimo lavoro svolto.