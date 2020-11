MOZZATE / LOMAZZO / TURATE – Sono 59 i positivi rilevati tra Turate, Mozzate e Lomazzo. La località del Comasco a rilevare più contagi è Turate, che nelle ultime 24 ore conta 25 nuovi contagi – raggiungendo 506 positivi rilevati da inizio pandemia.

Anche Mozzate supera i venti contagi odierni: sono 21 i nuovi positivi rilevati, che portano il dato dei casi di Coronavirus da inizio pandemia a 461.

Sono 13, invece, i nuovi positivi rilevati nella città di Lomazzo, che raggiunge i 418 casi da inizio pandemia.

Ecco i dati dei contagi da inizio pademia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Turate 506 (481)

Mozzate 461 (440)

Lomazzo 418 (405)

In Lombardia il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.637.

Sono 2.439 i positivi al Coronavirus rilevati tra le province di Monza-Brianza, Como e Varese. A contare più contagi è il Varesotto, che oggi vede 848 contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto d’archivio)

23112020