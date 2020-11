SARONNO – Emergenza coronavirus e crisi, Lucia Castelli della Lega fa il punto sugli aiuti di Regione Lombardia per sostenere chi è in difficoltà.

Regione Lombardia ha messo a punto uno strumento che permette ai piccoli imprenditori che si trovano in situazione di necessità, poiché colpiti dalla crisi da Covid-19, di usufruire di ristori una tantum a fondo perduto piuttosto che di ottenere liquidità per continuare l’attività imprenditoriale in difficoltà. Sono state supportate in particolare quelle categorie di imprenditori che il Governo di Roma si è dimenticato di ristorare, forse per superficialità o forse intenzionalmente.

Regione Lombardia invece è riuscita a trovare le risorse finanziarie per sostenere ed incoraggiare tutti coloro che rendono la Lombardia una tra le regioni più ricche e produttive d’Europa.

Il popolo lombardo non si è mai piegato davanti alle difficoltà, composto da gente orgogliosa che mai si scoraggia sebbene le condizioni di vita siano divenute proibitive. Questo il nostro governatore Attilio Fontana lo sa bene. Sa bene che i Lombardi non sono disposti ad accettare sussidi ma vogliono lavorare e usufruire di quegli strumenti che permettono loro di rialzarsi e ricominciare con la forza del loro coraggio. La Lombardia è con loro!

Lucia Castelli, Lega Lombarda Sarònn

