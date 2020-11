Covid, i contagi: ancora piano Limbiate, sale Cesano, pochi a Barlassina

LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – I dati dei contagi da coronavirus in ambito locale, diffusi da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio, mostrano un incremento relativamente contenuto per Limbiate, che aveva abituato a dati ben peggiori (oggi +25), più consistente la crescita di Cesano Maderno (+41) e modesto a Barlassina (+5).

Ecco il quadro della situazione col numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia e fra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 2.149 (2.124)

Cesano Maderno 1.945 (1.904)

Barlassina 359 (354)

Monza 5.725 (5.617)

Desio 2.185 (2.135)

Seregno 2.147 (2.119)

Lissone 2.244 (2.201)

Brugherio 1.656 (1.633)

Giussano 1.362 (1.340)

Incremento consistente, in percentuale al numero degli abitanti, a Tradate.

In Lombardia il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.637.

Sono 2.439 i positivi al Coronavirus rilevati tra le province di Monza-Brianza, Como e Varese. A contare più contagi è il Varesotto, che oggi vede 848 contagi. Alti i contagi anche nelle province di Como e Monza-Brianza, che rispettivamente registrano 842 e 749 positivi nelle ultime 24 ore. Milano resta la provincia più colpita: anche oggi il Milanese riporta numeri a quattro cifre e supera i 1.600 contagi, di cui 576 a Milano città.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione scuola a Limbiate)

