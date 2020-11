Covid, Misinto: il sindaco Piuri fa il punto e annuncia l’arrivo di un’app

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Matteo Piuri in merito all’emergenza Cvoid in paese.

A distanza di due settimane dall’ultimo comunicato quando i casi erano 119, l’aggiornamento di oggi ci porta a 175 positivi sul nostro territorio.

Il numero è senz’altro importante e deve più che mai servirci a non abbassare la guardia.

Come sicuramente saprete, grazie alla collaborazione con i comuni di Cogliate, Lazzate e Ceriano Laghetto abbiamo aperto sul nostro territorio un centro tamponi.

Questo nuovo servizio, se in parte contribuisce in modo determinante a far emergere il numero dei contagiati e quindi a creare un certo allarme, dall’altra parte consente un tracciamento dei casi positivi molto rapido e permette alle autorità preposte di mettere in rapido isolamento i nostri concittadini. Ciò risulta determinante per contenere la diffusione della malattia.

Ennesima dimostrazione di come la collaborazione tra enti porta soprattutto vantaggi per la cittadinanza.

Ringrazio tutti coloro che hanno raccolto l’invito a scrivermi alla mail [email protected] perché mi ha consentito di aggiornare la conoscenza della situazione anticipando il dato ufficiale e di avere un contatto diretto con voi.

Concludo ricordandovi di seguire sempre la home page del sito istituzionale del comune di Misinto, la mia pagina Facebook e quella del gruppo Nuovi Orizzonti dove regolarmente vengono pubblicate informazioni utili.

Nelle prossime settimane saranno attivati il nuovo sito del Comune, una app dedicata alla comunicazione e altri canali di interazione con tutti voi. Nonostante la pandemia noi non ci fermiamo, voi però restate a casa non dimenticando mai di mettere in pratica tutte le regole per proteggervi.