SARONNO – “Inizia a vedersi una luce in fondo al tunnel con una riduzione dei positivi che speriamo possa segnare un cambiamento del trend. I positivi sono passati da 917 a 875. Sono aumentati i guariti e purtroppo anche i decessi che sono 13 di cui 9 nelle case di riposo”.

E’ il bilancio che ha tracciato il sindaco Augusto Airoldi nella diretta su Radiorizzonti nel tradizionale appuntamento del lunedì mattina intervistato da Agostino Masini.

Il sindaco ha parlato anche dell’intervento di sabato al centro vaccinazioni dell’ex Pizzigoni assicurando che gli assembramenti non si ripeteranno perchè si tornerà alla precedente modalità di prenotazione. Non ha mancata una rassicurazione sull’attivazione di un punto tamponi rapidi in città.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.