Il Castiglioni di Limbiate apre la “Respect week”

LIMBIATE – L’istituto scolastico Castiglioni di Limbiate ha deciso di collaborare con il comune, altre istituzioni provinciali e amministrazioni comunali per aderire alla campagna di sensibilizzazione “Respect week” con il progetto “Le parole del rispetto, le parole che uccidono”.

In occasione di questo evento si ricorda infatti che l’istituto tecnico e professionale inoltre ha proposto, per il quarto anno consecutivo, alle classi seconde di quest’anno, la partecipazione al progetto di educazione al rispetto di genere durante il quale, gli studenti coinvolti, hanno realizzato un video descrittivo di tutto il lavoro fatto. Il video verrà proiettato per gli studenti in anteprima lunedì 23 novembre e sarà un’importante occasione per riflettere sul tema del rispetto di genere, al fine di prevenire la violenza sulle donne. Sarà proprio la riproduzione del lavoro ad inaugurare la settimana del rispetto organizzata in particolare dal comune di Limbiate con l’istituto Castiglioni, dal comune di Cesano Maderno con l’istituto Majorana e dall’istituto Vanoni di Vimercate che prevederà progetti e attività per tutta la durata della settimana.

In particolare il lavoro che verrà mostrato lunedì mattina riguarderà una “staffetta virtuale” tra gli studenti del Majorana e del Castiglioni, i primi hanno realizzato delle illustrazioni inerenti al tema, mentre i secondi canzoni e poesie.

(foto da archivio)